宜蘭男精神恍惚自撞路邊車 唾液快篩驗出毒駕送辦

警方對李男施以毒品唾液快篩。（民眾提供）

宜蘭羅東45歲李姓男子日前駕車行經南門路時，車輛偏離車道後自撞路邊車輛，警方到場發現李男精神恍惚，經唾液篩檢驗出毒品陽性反應，當場依公共危險罪及毒品危害防制條例送辦，這也是唾液快篩20日上路後，宜蘭首件以快篩方式取締案件。

羅東分局26日下午5點接獲民眾報案，稱在羅東南門路市場附近發生車禍，警方前往現場，李姓肇事駕駛，精神恍惚且言行舉止異常，施以唾液快篩試劑檢測，結果呈現毒品陽性反應。

據了解，李男曾涉入毒品案，這次毒駕快篩被驗出吸食安非他命，警方確認李男吸毒後駕車，將他逮捕並扣車移置，全案依違反毒品罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦；另依道路交通管理處罰條例製單舉發，以違反公共危險罪送辦。

宜蘭縣政府警察局表示，宜蘭警方積極防杜毒駕，今年已查獲73件，較去年同期增加逾2倍；快篩新制上路後，也將透過更先進的唾液毒品快篩，加速判斷與採證流程，有效阻斷涉毒者上路，危害用路人安全。

李男吸毒駕車行經羅東南門路自撞路邊車輛遭查獲逮捕。（民眾提供）

試紙顯示李男吸食安非他命。（民眾提供）

