涉侵占詐貸 「通姦除罪」推手周方慰聲押禁見

富邦綜合開發公司負責人周方慰。（資料照）

曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲，與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，用以私用或購置台北市信義區房產，另又涉墊高公司名下房地產買賣交易價格，以此向銀行詐貸得手1.6億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，今晨訊後依違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌聲押禁見周方慰。

周方慰多次成為社會新聞事件主角，他曾因外遇遭妻子控告，當時通姦罪尚未除罪化，1審原本判他4個月徒刑，上訴後二審高等法院維持判刑4月，但給予緩刑2年。周方慰則聲請釋憲，成為通姦除罪化推手之一，且在「司法院釋字第七九一號解釋」出爐後，他的通姦案獲改判免訴確定。

不僅如此，周方慰曾因沒有律師資格，卻違法承攬民事訴訟，還曾涉嫌持前女友的裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，高等法院分別依違反律師法、恐嚇取財未遂罪，將周男合併判處1年徒刑、得易科罰金36萬元確定。

檢調查出，富邦綜合開發公司曾因名下所有的集賢樓宿舍與私立南華大學產生民事訴訟2015年間，雙方在高等法院台南分院審理時和解，並作成南華大學應給付富邦公司2850萬元和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學所交付14張支票，卻涉挪為己用，將部分款項做為私人用途、購買房產等。

檢調還獲報，2020年間，周涉嫌代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發所有的宿舍透過璽美賣給鈞言公司，買賣過程中涉墊高價金至2.3億元，共謀向銀行詐貸得手1.6億元。

檢察官陳雅詩昨天指揮兵分廿路展開搜索，約談周男、璽美負責人黃美芳、及富邦開發、璽美、鈞言公司的員工等人，訊後周聲押禁見，黃美方等5人以50萬元至100萬元不等金額交保，均並限制出境出海。璽美實業實際負責人林柏傑，因另涉他案被士林地檢署發布通緝，昨日他被通緝到案經檢察官複訊後移送士檢歸案。

