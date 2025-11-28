為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    員工不滿被解僱、上網爆料遭公司監控 董娘提告誹謗

    2025/11/28 09:03 記者李立法／屏東報導
    陳女不滿被解僱，上網爆料時刻被公司監控，挨告誹謗，屏東地院判她無罪。（記者李立法攝）

    陳女不滿被解僱，上網爆料時刻被公司監控，挨告誹謗，屏東地院判她無罪。（記者李立法攝）

    陳姓女員工不滿被公司解僱，上網爆料公司不相信員工，時時刻刻都在監控員工，擔任公司主管的董娘憤而對陳女提告誹謗，屏東地院認為陳女貼文並非故意杜撰、虛捏事實或全然無據，判陳女無罪，可上訴。

    2年多前任職某環保公司的陳女，因不滿被公司解僱，上網爆料該公司「他們不相信員工，所以只要不是他們的親戚就會被時時刻刻監控，電腦裝監控」等；擔任公司主管的黃姓董娘認為陳女不實指摘、侮蔑公司，憤而提起誹謗告訴。

    陳女則堅稱，她相信公司確實有裝電腦監控，因為有位離職人員向她說過這件事情，她並沒有誹謗；該離職員工也出面指稱黃姓董娘在辦公室裝監視器。

    屏東地院認為，陳女貼文內容，並非以損害黃女及該公司名譽為主要目的，難認陳女言論主觀上有誹謗惡意，且該公司辦公室確有安裝相關監視設備，陳女所指並非全然無據，縱然內容遣詞用句稍有過激，令被批評者感到不快，仍難以刑法加重誹謗罪相繩，應予陳女無罪諭知。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播