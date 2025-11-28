為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    日籍男見女網友暈船欲買4萬元點數 超商店員機警報警

    2025/11/28 08:47 記者黃良傑／高雄報導
    日籍男遭假交友詐騙，超商店員機警報警攔阻。（民眾提供）

    21歲日籍男子在網路社群結識一名女網友，原約見面，對方卻頻頻推託並要求加入一名男經紀人為好友，女網友以急需用錢為由，拜託他購買4萬元點數卡協助，日男心軟被騙前往超商購買，所幸店員察覺報警阻詐。

    鹽埕分局今（28）日指出，五福四路派出所巡佐陳建豪、警員魏瑞騰於前日凌晨，接獲鹽埕區大義街某超商報案，指一名日籍男子一口氣欲購買新臺幣4萬元點數卡，疑似遭遇詐騙。

    警方立即趕至超商了解、攔阻，經了解，日本籍K姓男子（21歲）月初在網路社群結識一名女網友，雙方相談甚歡並約好相見，不料男子到女子住處附近時，對方卻頻頻推託並要求加入男性經紀人為好友。

    女網友以急需用錢為由，央求他購買4萬元點數卡協助。男子一時心軟前往超商購買，幸好超商店員察覺異狀立即通報警方。

    員警到場後向男子耐心解釋這是「假交友真詐財」的常見套路，包括先取得信任、營造曖昧，再藉各種理由要求購買點數卡。

    男子聽完才驚覺自己差點落入詐騙集團甜蜜陷阱，在員警苦口婆心地勸阻後，終於打消購買點數卡的念頭。

