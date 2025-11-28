為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    謊稱治眼疾提25萬 郵局行員機警助警識破交友詐騙

    2025/11/28 08:36 記者鄭景議／台北報導
    員警憑經驗判斷有異，在耐心仔細說明後，獲得廖女同意檢視手機對話紀錄。（記者鄭景議翻攝）

    員警憑經驗判斷有異，在耐心仔細說明後，獲得廖女同意檢視手機對話紀錄。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名廖姓女子前日前往郵局臨櫃提領新台幣25萬元，聲稱款項是用於「治療眼睛」的費用。行員機警察覺有異，立即通報內湖分局。康樂派出所警員張國振獲報到場後，發現廖女無法提供任何就診紀錄，經檢視手機對話紀錄，赫然證實是典型的網路交友詐騙，成功守住了廖女的辛苦積蓄。

    內湖分局表示，康樂派出所警員接獲郵局櫃檯行員報案，稱有一名廖姓女子欲臨櫃提領25萬元現金，經關懷提問現金用途時，廖女表示是要去醫院治療眼睛的費用。行員擔心廖女遭詐，遂通報警方到場查處。

    員警到場後，詢問廖女是否備有醫院的診斷證明或就診紀錄時，廖女均無法提供，僅不斷強調該筆為醫生的治療費用。員警憑經驗判斷有異，在耐心仔細說明後，獲得廖女同意檢視手機對話紀錄。

    員警從對話紀錄中，赫然發現這是一起典型的網路交友詐騙案件，對方使用了「先交友、談感情、借金錢」的詐騙話術，廖女正準備提領現金交付給對方。警方隨即當場分析並告知廖女此為情感詐騙，廖女這才驚覺遭騙，並十分感謝行員與警方協助守住辛苦積蓄。

    內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，今年迄今攔阻新台幣1億1,300餘萬元。內湖分局呼籲，民眾應提高警覺並多求證，可撥打165反詐騙專線或110專線查證，以保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

