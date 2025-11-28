獨力照顧繼子、被踢出家族群組...... 新竹人妻心碎訴離

新竹地院以長期在婚姻中遭遇冷暴力，判准女方跟丈夫離異。（記者黃美珠攝）

許姓女子不滿跟陳姓男子結婚10幾年，善盡後母責任把未成年繼子撫養長大，也努力扮演好人妻角色，卻動輒被陳男咆哮喊「滾」，甚至從新竹到台南的半路被趕下車，她每每試圖溝通卻面臨已讀不回的冷暴力，不僅繼子的女友對她歹面相看，陳男在中國的姪女也能恣意把她踢出通訊軟體的家族群組，她心灰意冷訴請離婚，新竹地院認定陳男確實長期冷暴力對待許女而判准。

判決書指出，陳男起先不同意離，認為許女個性偏執、情緒起伏大，他已讀不回僅是想冷一冷許女再做溝通，但後來另以許女養「小王」為由也訴請離婚，並向許女求償200萬，但都被法院駁回，因為法官認為許女的舉證坐實陳男長期在婚姻中冷暴力對待妻子，而陳男雇人跟監蒐證抓姦1年多卻拿不出具體事證，所以判陳男完敗。

判決書指出，許女和陳婚後，考慮陳男長期在新竹工作且常出差，把陳男亡妻留下的未成獨子從台南接到新竹，在陳子國、高中時獨力照料，陳男不聞不問，對孩子的失序行為都用他有錢賠得起、有能力養兒子一輩子等態度處理，還稱跟她結婚，不過就是有人可以照顧兒子。

許女埋怨陳男除了她、對誰都很慷慨。雖月給3萬到5萬元做家用，但光陳子的家教費就要3萬多，她反映家用不足就被酸，然而陳男卻大方餽贈姐妹安家費、好幾百萬買房費；甚至瞞著她，每月固定匯3萬給亡妻胞姐，買保險也僅指定陳子作為受益人。

今年陳男一聲不吭隻身去中國跟當地親友過年，許女在通訊軟體的家庭群組內獲悉後，不久就被陳男姪女踢出群，對此他也無動於衷，夫妻猶如陌路。

