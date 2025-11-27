女醫師出軌指導教授 人夫截親密郵件向師母揭發報復

知名醫院女醫師出軌指導教授，被高雄高分院判賠遮羞費。（情境照）

南部某大醫院驚傳住院女醫師小芳（化名）出軌黃姓指導教授，被其夫發現截取郵件告知黃妻提告求償，女醫師辯稱遭職場性騷擾，高雄高分院勘驗郵件，「不會在玻璃前做愛、不可以天天做愛」等鹹濕對話，判決小芳賠償30萬元。

據了解，黃姓教授先是小芳擔任住院醫師時期的指導老師，曾帶她一同巡房，後來她念研究所，碰巧又是她論文指導老師，2人並自2017年間起，開始交往，發生性關係長達2年多。

請繼續往下閱讀...

小芳出軌行為，被其夫阿國（化名）發現後大怒，取得2人親密對話電子郵件傳給黃妻報復，她於是對小芳提告，要求賠償200萬元精神撫慰金。

小芳則說，黃妻擷取其夫電子郵件內容，侵犯他隱私權，沒有證據能力。又說，黃指導她期間，涉及職場性騷擾及違反校園專業倫理，並被告誡禁止報復或騷擾她，證明她是被害人，不是加害人，並無不法行為。

高雄地院和高雄高分院調查，據小芳與黃男對話內容：「我不會遇到此生最美的洋裝，也不會在玻璃前做愛」、「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙。留在裡面不會不舒服」、「我覺得我們應該不要一直做愛。這樣不健康」等，不是職場性騷擾，認定有嘿咻行為，判決小芳賠償黃妻30萬元遮羞費，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法