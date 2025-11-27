割頸殺害前女友移審續押禁見 夜店保安聲請精神鑑定

檢察官認定劉柏葳殺害谷姓前女友事證明確，昨依涉犯殺人罪將他起訴，今日移審台北地院，法官傍晚開接押庭，訊後裁定劉男羈押禁見3個月。（資料照）

台北信義威秀22歲夜店保安人員劉柏葳，今年5月對從事夜店公關的谷姓前女友施暴，女方分手提告並聲請保護令獲准，劉男7月30日接到警方通知保護令後，竟惱羞持刀埋伏於谷女上班必經之路堵人，狠刺30多刀割頸致死；台北地檢署昨依殺人罪起訴劉男，今日移審台北地院。法官傍晚開接押庭，劉男向法院聲請精神鑑定；法官訊後裁定劉男羈押禁見3個月。

檢警調查，劉柏葳於擔任夜店保安時，結識27歲谷姓女公關，2人交往後曾短暫同居，但因劉男控制欲強烈、疑神疑鬼而爆發衝突，今年5月15日劉男毆打谷女，谷女至醫院驗傷，提出家暴傷害告訴並聲請保護令，法院7月29日裁准核發保護令，警方30日依規定通知並告誡劉男不得接觸谷女。

劉男心生怨恨，當晚即持彈簧刀至北市信義威秀地下停車場埋伏，預謀殺害上班必經此處的谷女，等候約40分鐘後，谷女騎電動滑板車現身，劉男將她拖到樓梯間，猛刺30多刀還割頸，集中攻擊頭、頸、後背等要害，谷女雙手也有多道反抗刀痕。

劉男行凶後，駕車逃往預放機車的停車場，再騎機車循北宜公路逃往宜蘭五結鄉的外公家，期間將凶刀丟棄路旁山崖下，警方7月31日凌晨前往逮人歸案。

劉男於警詢時宣稱精神狀態不佳、有相關疾病，但檢察官偵辦時他卻未提此項主張，也未要求做精神鑑定，北檢認定劉男預謀殺人意圖犯行明確，26日提起公訴，今日移審至北院。

北院分案由國民法官庭審理，受命法官傍晚開接押庭，劉男認罪，但重新主張案發時他有精神問題，聲請進行精神鑑定。法官認為劉男涉犯殺人重罪，有逃亡事實，且有與夜店相關證人勾串之虞，諭知羈押禁見3個月。

