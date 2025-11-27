訪視不實涉過失致死 新北社工證稱：陳尚潔負責追蹤剴剴身心狀況

台北市1歲10月男童「剴剴」被保母劉彩萱姊妹檔虐待致死，檢方查出時任兒福聯盟社工陳尚潔（左）未按月訪視，卻撰寫不實工作紀錄，並在案發後修改紀錄以掩飾犯行，涉過失致死罪、偽造文書等罪嫌被起訴。（資料照）

台北市1歲10月男童「剴剴」前年被保母劉彩萱姊妹檔虐待致死，檢方查出時任兒福聯盟社工陳尚潔未按月訪視，卻撰寫不實工作紀錄，並在案發後修改紀錄以掩飾犯行，涉過失致死罪、偽造文書等罪嫌被起訴。台北地院今開庭，傳喚新北市社會局樹鶯社福中心施姓女社工等3人作證，施女證稱陳尚潔曾來電說，訪視劉彩萱住處時發現剴剴額頭有瘀傷，劉彩萱當時說剴剴會自撞、自傷，陳與施遂自行分工，由陳女負責追蹤剴剴的身心狀況，施女追蹤剴剴在原生家庭時的狀況，施女基於信任而相信陳女的訪視報告與工作紀錄。

「剴剴」前年9月經兒福聯盟轉介由保母劉彩萱照顧，劉彩萱與胞妹劉若琳卻將剴剴虐待致死，北院國民法庭今年5月13日判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，上訴二審中；北檢查出陳尚潔於本案訪查不實且偽造紀錄，亦涉及刑責，另行起訴陳尚潔。

北檢起訴指出，剴剴過世後，陳尚潔為了推卸責任、掩飾自己的訪視不實，於2023年12月24日剴剴被送醫救治時，向急診護理師謊稱剴剴的主要照顧者是外婆；又因擔心被發現訪視疏失，遂和兒福總督導等人成立「剴剴小天使」群組，告知大家不要通知外婆，以規避、拖延檢方調查，刻意隔絕家屬對剴剴的關懷與關切，導致家人未能及時發現剴剴受虐，事後並不斷增補、修改工作紀錄誤導辦案。

新北市社福中心施姓女社工今日到庭證稱，剴剴原本由外婆自費僱請周姓保母照顧，但外婆財力無法負荷，於是申請出養，由兒福聯盟協助媒合，過渡期由兒盟負擔保母費，轉介給劉彩萱照顧。

大約1個月後，陳尚潔打電話至社福中心向施女反映，訪視時發現剴剴額頭有瘀傷，劉彩萱當時說剴剴會撞牆、自摔、自傷、罵髒話，陳尚潔想了解先前由周姓保母照顧時有沒有此情況。

施女將先前訪視周姓保母的照顧經驗回覆陳尚潔，表示剴剴之前沒有這些狀況，她再與陳尚潔討論分工，由陳尚潔負責追蹤剴剴身心現況，施女負責追蹤原生家庭狀況，若狀況持續不穩定，可能會終止媒合收養。施女表示，沒有能證明2人分工的文件，可能要調取那通電話錄音，但不確定是否有保留至今。

施女說，社會局限定訪視後30天內要完成訪視報告，但「工作紀錄」沒有規定時限，她無法回答誰是剴剴的主責社工，承認自己並非完全沒有責任，但陳尚潔是最能立即追蹤孩子狀況的社工，她基於信任而相信陳尚潔會追蹤和報告。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

