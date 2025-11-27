花蓮市垃圾場又傳火警 東北風助長火勢

花蓮市垃圾場又傳火警 東北風助長火勢2025/11/27 17:34 記者花孟璟、王錦義／花蓮報導
花蓮市垃圾山再度起火。（民眾提供）
花蓮市華東垃圾場今年火燒好幾次，掩埋場今天下午4點41分又傳出火災，垃圾場冒出的濃煙直竄天際，就連數公里外的花蓮市區美崙都看得到濃煙，在東北季風助長下，花蓮高中、門諾醫院一帶都可以聞到煙臭味，花蓮縣消防局獲報立即派遣鄰近各分隊前往灌救，目前火勢仍持續中！花蓮市公所請下風處住戶緊閉門窗，外出戴口罩。
今年吉安鄉、花蓮市垃圾掩埋場相繼發生多起火燒垃圾場事件，花蓮市美崙的垃圾掩埋場本月初才因沼氣造成起火，今天花蓮縣議會總質詢，上午才有議員質詢花蓮市、吉安鄉垃圾掩埋場去化的議題，沒想到今天下午再度起火燃燒，由於今日天氣沒有下雨，加上海邊風大助長火勢，一發不可收拾。
花蓮縣環保局長饒慶龍今天表示，花蓮市垃圾掩埋場目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，縣府規劃於115年底前完成全面去化，委託台泥DAKA再生資源利用中心協助處理，評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度，預計明年底前完成。
