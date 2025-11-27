為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    公園樹下尿尿罰不怕「怎麼辦」？高市警察局長：儘量服務

    2025/11/27 17:11 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市議員曾麗燕希望市府能夠採取有效的辦法，讓民眾不要在公園樹下隨意尿尿，警察局長林炎田答詢說，警察會儘量服務。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員曾麗燕希望市府能夠採取有效的辦法，讓民眾不要在公園樹下隨意尿尿，警察局長林炎田答詢說，警察會儘量服務。（記者王榮祥翻攝）

    高雄繼三民公園後，前鎮瑞興兒童遊戲場也傳出有人愛在樹下尿尿，罰都罰不怕、讓地方很困擾；市議員曾麗燕詢問誰能處理？市長陳其邁示意警察局長林炎田答詢，林炎田一本正經地說：「能夠處理、警察儘量服務」。

    曾麗燕今表示，很感謝市府協助，今年才建議改善瑞興兒童遊戲場，立刻就進行改造，且改造後的空間頗受好評，無論老人、小孩都喜歡。但常在公園休憩的民眾抱怨，最近有個人每天都來樹下尿尿、味道好臭，聽說他尿完還會刻意轉身讓人「看」；里長也拍照交給相關單位開罰，但處罰好幾次好像也沒效，里長還被質疑包庇尿尿男。該怎麼做、才能不讓那個人尿尿？

    公園處長林燦銘答詢說，已經對這位違規民眾開過幾次罰單，每次1200元，會再加強查核；曾麗燕認為這樣還不夠，對那位尿尿者根本沒效，可以關起來嗎？林燦銘尷尬笑說只能罰、不能關。

    曾麗燕不放棄，再追問市長陳其邁有好的辦法嗎？陳其邁微笑舉手、指向坐在對面的警察局長林炎田，林炎田隨即起身、一本正經答詢說：「能夠處理、警察儘量服務」。

    曾麗燕詢問，能不能把愛在公園尿尿的民眾關起來，公園處長林燦銘尷尬笑說，只能罰、不能關。（記者王榮祥翻攝）

    曾麗燕詢問,能不能把愛在公園尿尿的民眾關起來,公園處長林燦銘尷尬笑說,只能罰、不能關。（記者王榮祥翻攝）

