公園樹下尿尿罰不怕「怎麼辦」？高市警察局長：儘量服務

高雄市議員曾麗燕希望市府能夠採取有效的辦法，讓民眾不要在公園樹下隨意尿尿，警察局長林炎田答詢說，警察會儘量服務。（記者王榮祥翻攝）

高雄繼三民公園後，前鎮瑞興兒童遊戲場也傳出有人愛在樹下尿尿，罰都罰不怕、讓地方很困擾；市議員曾麗燕詢問誰能處理？市長陳其邁示意警察局長林炎田答詢，林炎田一本正經地說：「能夠處理、警察儘量服務」。

曾麗燕今表示，很感謝市府協助，今年才建議改善瑞興兒童遊戲場，立刻就進行改造，且改造後的空間頗受好評，無論老人、小孩都喜歡。但常在公園休憩的民眾抱怨，最近有個人每天都來樹下尿尿、味道好臭，聽說他尿完還會刻意轉身讓人「看」；里長也拍照交給相關單位開罰，但處罰好幾次好像也沒效，里長還被質疑包庇尿尿男。該怎麼做、才能不讓那個人尿尿？

請繼續往下閱讀...

公園處長林燦銘答詢說，已經對這位違規民眾開過幾次罰單，每次1200元，會再加強查核；曾麗燕認為這樣還不夠，對那位尿尿者根本沒效，可以關起來嗎？林燦銘尷尬笑說只能罰、不能關。

曾麗燕不放棄，再追問市長陳其邁有好的辦法嗎？陳其邁微笑舉手、指向坐在對面的警察局長林炎田，林炎田隨即起身、一本正經答詢說：「能夠處理、警察儘量服務」。

曾麗燕詢問，能不能把愛在公園尿尿的民眾關起來，公園處長林燦銘尷尬笑說，只能罰、不能關。（記者王榮祥翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法