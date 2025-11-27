為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南烏樹林暫置場火災最新進度 燃燒高度再降低1公尺

    2025/11/27 17:06 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局公布烏樹木火場最新進度，現場燃燒區域持續縮減，空氣品質與水質監測均無異常，火勢未再擴大。（南市環保局提供）

    南市環保局公布烏樹木火場最新進度，現場燃燒區域持續縮減，空氣品質與水質監測均無異常，火勢未再擴大。（南市環保局提供）

    台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場火警持續處理中，台南市環保局今天公布最新進度，經現場觀察，燃燒高度較前日約再降低1公尺，現場燃燒區域持續縮減，空氣品質與水質監測均無異常，火勢未再擴大。

    南市環保局指出，在現場處理部分，燃燒的廢樹枝區持續進行翻堆、灑水及降溫作業，綜合類廢棄物區則由人員密切監控，目前無火勢擴大情形。經現場觀察，燃燒高度較前日約再降低1公尺，顯示火場已獲控制。環保局、消防局持續緊密合作加速滅火。

    空品方面，今天受東北季風帶來較強北風影響，環保局監測車即時數據顯示，PM2.5為14.4μg/m³、PM10為35.3μg/m³，均低於空氣品質標準24小時值，顯示周邊空氣品質正常。

    水質部分，11月22日嘉南大圳烏樹林橋灌溉水檢測結果為pH6.5，化學需氧量11.6 mg/L、懸浮固體物10.6mg/L、銅0.005mg/L、鋅0.04mg/L，鎳、鉻、鉛、鎘均未檢出，符合灌溉用水標準。環保局表示，至於烏樹林大排下秀祐橋河川水檢測結果為pH6.7，化學需氧量47.7mg/L、懸浮固體物9.1 mg/L、鋅0.037mg/L，銅、鎳、鉻、鉛、鎘均未檢出，水質無異常。最近一次檢測為11月26日，目前採樣已送驗中。

    環保局表示，目前現場全天候持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖與降溫作業，未燃廢樹枝區同步加強開挖，防止悶燒再起。同時也將持續掌握空品與水質監測結果，並透過多元管道即時向市民發布相關資訊，確保環境與市民健康安全。

