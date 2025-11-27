為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中鄰居幫婦餵狗 一聽「匯款救急」秒報警阻詐

    2025/11/27 17:18 記者黃旭磊／台中報導
    蕭婦隔壁鄰居聽見「匯款10萬救急」內容。（讀者提供）

    蕭婦隔壁鄰居聽見「匯款10萬救急」內容。（讀者提供）

    台中龍井區84歲蕭婦，突接到搬去宜蘭的老鄰居來電，「老鄰居」稱兒子去國外「戰爭」沒辦法回台，「老鄰居」因罹患重病要借10萬元開刀；蕭婦準備出門領錢，隔壁鄰居常協助餵狗，聽見「匯款10萬救急」通話內容，立即通報蕭婦住在高雄的兒子，兒子回撥發現母親電話持續佔線，急忙報警阻詐。

    烏日警分局今表示，麗水派出所25日上午10時半分許獲報，蕭婦兒子稱母親疑遭詐騙，進一步了解，查出「真正的鄰居」常幫忙餵狗，無意間聽見蕭婦通話提及「匯款10萬救急」，立即通知蕭婦兒子，兒子嘗試回撥卻發現電話持續佔線，身在高雄「遠水救不了近火」，報警協助。

    員警趕抵蕭婦家，發現蕭婦備妥存摺、印章準備出門，員警攔阻，蕭婦焦急稱「她沒有被騙，是搬去宜蘭的老鄰居生重病要借錢」，還說對方兒子去戰爭無法回來，急需用錢救急，員警安撫並回撥給「老鄰居」，詐團一聽到員警聲音秒掛電話。

    麗水派出所長黃男吉說，蕭婦驚覺差點被騙走積蓄老本，連忙感謝幫忙餵狗的「正牌鄰居」，直呼還是近鄰最實在，員警協助叫車，將蕭婦送往居住於台中的另一名兒子家中照料。

    烏日警分局長劉雲鵬呼籲，民眾接到自稱親友來電借錢，勿依照對方指示匯款，也拜託多關懷家中長輩，若發現問題請撥打165或110尋求協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    龍井區84歲蕭婦（右），差點被「老鄰居」騙走10萬元。（讀者提供）

    龍井區84歲蕭婦（右），差點被「老鄰居」騙走10萬元。（讀者提供）

