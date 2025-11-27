為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通姦除罪聲請人涉詐貸、侵占 檢調搜索

    2025/11/27 17:10 中央社
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    通姦除罪釋憲案聲請人周姓男子，去年被檢方查出是假律師並恐嚇女友。檢調獲報，周男另涉侵占、詐貸等罪，北檢今天指揮調查局台北市調處搜索，並約談周男等8人，全案朝詐欺等罪偵辦。

    司法院大法官會議（已改制為憲法法庭）於民國109年5月間做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲，立即失效，周男為聲請人之一。北檢另查出周男涉嫌違反律師法、恐嚇等罪，已於去年起訴周男，法院判決有罪定讞。

    檢調接獲檢舉，周男的公司在南部購買一棟建築，與某大學簽訂包租契約，雙方因故發生糾紛，大學支付周男的公司新台幣2850萬元和解，周男被控侵占這筆款項，另外購置房地產。

    檢調調查，周男的公司將這棟原本作為宿舍的建築賣給另外2家公司，周男被控與這兩家公司共謀，墊高交易價格至2億3000萬元，涉嫌以不實合約向銀行詐貸1億6000萬元。

    台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，持法院核發的搜索票，搜索周男等8人的住居所等共20處所，另通知周男等8人到案查證，全案朝詐欺、侵占等罪偵辦。

