「通姦除罪」推手涉侵占詐貸 周方慰得手1.8億遭檢調搜索

曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲，與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，被依違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。（資料照）

曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲、與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」，富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬餘元私用或購置台北市信義區房產，另又涉墊高公司名下房地產買賣價格，向銀行詐貸1.6億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分20路發動搜索，約談周方慰等8人，全案朝違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。

周方慰曾因外遇遭妻子控告，當時通姦罪仍未除罪化，一審法院判他4月徒刑，二審改判他4月徒刑、緩刑2年，周方慰因而聲請釋憲，成為通姦除罪化推手之一，在「司法院釋字第791號解釋」出爐，他的案子最終改判免訴。

周方慰另曾因沒有律師資格，卻違法承攬民事訴訟，並持前女友裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，恐嚇若不從就「圖文並茂、鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」。高等法院依違反律師法、恐嚇取財未遂罪，將周男合併判處1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調調查，富邦公司曾因名下所有的集賢樓宿舍與南華大學產生民事訴訟，2015年間，雙方在高等法院台南分院審理時成立和解，作成南華大學應給付富邦公司2850萬元和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學所交付14張支票，卻涉挪為己用，將部分款項用於私人用途、購買房產等。

檢調還獲報，2020年間，周涉嫌代表富邦與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦所有的宿舍透過璽美賣給鈞言公司，買賣過程中涉嫌墊高價金至2.3億元，向銀行詐貸得手1.6億元。

檢察官陳雅詩今日指揮調查局台北處搜索周等人住處及富邦公司等，約談周方慰及璽美、鈞言公司的員工等8人，全案朝違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。

