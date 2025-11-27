為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「通姦除罪」推手涉侵占詐貸 周方慰得手1.8億遭檢調搜索

    2025/11/27 16:08 記者王定傳／台北報導
    曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲，與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，被依違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。（資料照）

    曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲，與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，被依違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。（資料照）

    曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲、與諸多聲請釋憲者一同促成通姦除罪化的「知名假律師」，富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬餘元私用或購置台北市信義區房產，另又涉墊高公司名下房地產買賣價格，向銀行詐貸1.6億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分20路發動搜索，約談周方慰等8人，全案朝違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。

    周方慰曾因外遇遭妻子控告，當時通姦罪仍未除罪化，一審法院判他4月徒刑，二審改判他4月徒刑、緩刑2年，周方慰因而聲請釋憲，成為通姦除罪化推手之一，在「司法院釋字第791號解釋」出爐，他的案子最終改判免訴。

    周方慰另曾因沒有律師資格，卻違法承攬民事訴訟，並持前女友裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，恐嚇若不從就「圖文並茂、鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」。高等法院依違反律師法、恐嚇取財未遂罪，將周男合併判處1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

    檢調調查，富邦公司曾因名下所有的集賢樓宿舍與南華大學產生民事訴訟，2015年間，雙方在高等法院台南分院審理時成立和解，作成南華大學應給付富邦公司2850萬元和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學所交付14張支票，卻涉挪為己用，將部分款項用於私人用途、購買房產等。

    檢調還獲報，2020年間，周涉嫌代表富邦與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦所有的宿舍透過璽美賣給鈞言公司，買賣過程中涉嫌墊高價金至2.3億元，向銀行詐貸得手1.6億元。

    檢察官陳雅詩今日指揮調查局台北處搜索周等人住處及富邦公司等，約談周方慰及璽美、鈞言公司的員工等8人，全案朝違反銀行法、刑法詐欺、侵占等罪嫌偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播