不是你們笨是李團長太惡！ 豐原五口命案開庭 遺屬感謝檢求刑15年以上

王家女婿委任律師林瓊嘉。（民眾提供）

豐原王家五口遭詐騙集體走上絕路悲劇震撼全台，王家生前留下「我們笨、被騙」遺言，字字血淚，檢方已正式起訴主嫌李惠雯，強調真正該承擔責任的是加害者的惡，而此案今天再度開庭，續追查當舖業者涉嫌重利部分，王家女婿的律師表示，遺屬肯定也感謝檢方對李求處15年以上徒刑，相信案情很快會水落石出。

此案主嫌「李團長」李惠雯運作龐氏騙局，誘使王家購買高額黃金、投入虛構投資，總金額高達639萬元，當王家不願再被掏空時，她竟以「威脅生命安全」為由強索500多萬元虛構違約金，使一家五口陷入絕境，最終王家留下震撼社會的遺言：「一次又一次要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債……希望我們家的死，不要再讓他們傷害其他無辜的人。」

請繼續往下閱讀...

台中地檢署今天再次召開偵查庭，針對是否有共犯、當舖業者是否涉及重利等部分持續追查，王家二女兒的先生因軍職在外服役，委任律師林瓊嘉代表出庭，林強調，遺屬十分感謝檢察官對李女求處「15年以上」刑期，不是只有15年，明確態度讓家屬感受到司法看見被騙者曾承受的絕望。

林瓊嘉指出，王家人生前曾自責「我們笨」，但檢察官在起訴書中公開替被害人發聲，指出「不是被害人笨，是被告的惡」，這段話讓家屬在悲痛之中感到極大安慰，若司法不能對惡徒從重量刑，「不足以慰亡者之靈，也無法阻嚇詐欺在社會蔓延」，家屬尊重後續偵查方向，「有罪就要揪出來，無罪還人清白」，並相信真相「一定會水落石出」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法