為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北1歲童送安置機構疑受虐 警依兒少法傳訊相關人

    2025/11/27 15:53 記者徐聖倫／新北報導
    1名1歲童因家庭糾紛被安置至新北市合格的安置處所，不料卻傳出孩子遭虐，孩子頭部有紅腫瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

    1名1歲童因家庭糾紛被安置至新北市合格的安置處所，不料卻傳出孩子遭虐，孩子頭部有紅腫瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市議員張維倩接獲投訴，1名1歲童因家庭糾紛被安置至新北市合格的安置處所，不料卻傳出孩子遭虐，頭、眼、四肢多處瘀傷，土城警分局已受理偵辦。警方表示，現已傳訊相關人等到案，將朝違反兒少法罪嫌偵辦。

    據悉，這名1歲童因為家庭糾紛，為保護孩子的安全，家屬決定將其送往某兒童醫院附設的安置機構予以保護。孩子11月16日抵達安置處所，18日社工依規定傳相片給家屬，驚見孩子額頭紅腫，24日再次查看相片，除了頭部外，眼、四肢多了一堆瘀青，家屬心疼之餘，向議員張維倩投訴並報警。

    土城警分局表示，26日下午接獲家屬報案，指稱安置機構照護不當，收到社工回報孩子近況照片時，發現有不明瘀青，警方立即通報兒少保護並依規定受理，現已通知相關人等到案說明，全案依傷害及兒少福利與權益保障法移請偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    相關新聞請見︰

    剴剴案翻版？新北1歲童頭部身體瘀青 家長提告安置機構虐待

    孩子身上多處瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

    孩子身上多處瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播