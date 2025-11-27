新北1歲童送安置機構疑受虐 警依兒少法傳訊相關人

1名1歲童因家庭糾紛被安置至新北市合格的安置處所，不料卻傳出孩子遭虐，孩子頭部有紅腫瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

新北市議員張維倩接獲投訴，1名1歲童因家庭糾紛被安置至新北市合格的安置處所，不料卻傳出孩子遭虐，頭、眼、四肢多處瘀傷，土城警分局已受理偵辦。警方表示，現已傳訊相關人等到案，將朝違反兒少法罪嫌偵辦。

據悉，這名1歲童因為家庭糾紛，為保護孩子的安全，家屬決定將其送往某兒童醫院附設的安置機構予以保護。孩子11月16日抵達安置處所，18日社工依規定傳相片給家屬，驚見孩子額頭紅腫，24日再次查看相片，除了頭部外，眼、四肢多了一堆瘀青，家屬心疼之餘，向議員張維倩投訴並報警。

土城警分局表示，26日下午接獲家屬報案，指稱安置機構照護不當，收到社工回報孩子近況照片時，發現有不明瘀青，警方立即通報兒少保護並依規定受理，現已通知相關人等到案說明，全案依傷害及兒少福利與權益保障法移請偵辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

孩子身上多處瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

