不爽前妻發文「婚姻如偽單親」 他一口氣怒告3罪全被打槍

黃女因發文稱「每週面對前夫精神暴力的煎熬」、「婚姻中如偽單親般的生活」，遭前夫3罪提告。（資料照）

黃姓女子因在網路上控訴婚姻辛酸、自稱「如偽單親般生活」，除遭夏姓前夫提告妨害名譽，更被指控偷走2名女兒保險櫃內220萬元壓歲錢，還把年僅10歲、11歲的女兒獨留在家中，涉犯遺棄、妨害發育等罪。士林地檢署調查後認為，相關行為與言論均無違法事證，孩子也具一定自理能力，最終以證據不足為由，將黃女不起訴。

不起訴書指出，黃女於2021年8月16日深夜，在內湖區住處搬家過程中，涉嫌竊取2名女兒存放於保險櫃內的現金共220萬元。同年9月，黃女曾在透過臉書對婚姻生活感性發文，內容提及「每週面對前夫精神暴力的煎熬」、「婚姻中如偽單親般的生活」等文字；檢方認為，雖夏男指黃女言論影響名譽，但言論屬其個人婚姻經驗及感受表述，無充分證據顯示具誹謗意圖，並未構成加重誹謗罪。

至於遺棄與妨害幼童發育部分，檢方調查後發現，黃女於2021年10月外出時，兩名女兒已入睡，她離家期間曾返家查看，也留下食物與聯絡方式，女兒知道如何求助與自理。檢方認為，兩名孩童已有一定生活能力，且無受虐或心理創傷跡象，難認有遺棄或妨害發育行為。

黃女及其律師也辯稱，所發表的言論及行為屬自衛與自辯，且子女諮商記錄顯示心理狀況與父母離婚相關，並非因被告行為導致。

檢方調查後，亦未發現其他足以證明犯罪的積極證據，因此作出不起訴處分。

