北聯幫「關渡王」遺孀駕車墜海亡 死訊震驚黑白兩道

新北市金山區磺港漁港24日凌晨發生一起賓士車開進漁港意外，年約60歲陳姓女駕駛獲救時已無生命跡象。（記者林嘉東翻攝）

新北市金山區磺港漁港24日凌晨發生一起賓士車開進漁港意外，年約60歲陳姓女駕駛獲救時已無生命跡象。消息傳回台北市北投，這名駕車墜海身亡的陳婦，竟是北聯幫「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，人稱「漢嫂」的她2021年曾協助警方策動2名槍手投案，她的意外身亡震驚黑白兩道。

警方調查，陳姓女子24日凌晨獨自駕車前往金山區訪友途中，疑不熟悉路況，加上夜間視線不良，失控駛入新北市金山區磺港漁港；新北市消防局24日凌晨3時許獲報，金山區磺港漁港有1輛車墜落海裡，經派遣消防隊到場與海巡人員花了1個半小時，把陳婦從駕駛座上救出時，陳婦已無心跳呼吸，經送醫急救後仍不治。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，陳婦發生墜海意外前，因患有夜盲症，才剛動完眼部手術，加上監視器拍到陳婦駕車墜海前，曾一度緊急煞車，但疑因煞停距離太短仍墜海，研判應是不熟悉路況，加上夜間視力不佳，才會釀成事故。檢察官25日會同法醫相驗後，認定為這起車輛墜海事故為單純的意外，家屬也對陳婦的死因無意見，已將陳婦的遺體發交家屬。

北聯幫「漢哥」黃正雄在台北市北投區人面廣，人稱「關渡王」。2021年4月北聯幫綽號「楊鷲」的楊姓男子，以及綽號「大郭」郭姓男子，駕駛瑪莎拉蒂前往台北市媽祖文化協會找人撲空，竟對著門口連開3槍後逃逸，警方追緝2人多日，一無所獲。當年承辦此案的許姓偵查隊長曾透過管道，拜託黃正雄的遺孀「漢嫂」，經漢嫂居中協調後，終於說服楊、郭2人出面投案。她的意外身亡，震驚黑白兩道。

台北市1名陳姓女子24日凌晨駕車前往金山區訪友途中，失控駛入新北市金山區磺港漁港，拖吊車將陳女轎車吊上岸。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法