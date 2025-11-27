網紅中醫師聯手南警 「假愛情詐騙」演給你看

台南二分局找網紅中醫師拍診間短片，演出假聯合國官員網戀要匯款情節，再提醒民眾提高警覺並撥165查證。（警方提供）

台南市政府警察局第二分局結合擁有近40萬粉絲的至和中醫李培碩醫師，拍攝「假愛情交友詐騙」短片，以診間對話演出「聯合國官員」詐騙話術，要提醒民眾別為網路戀情匯出辛苦錢。

第二分局指出，近年假愛情交友詐騙案例增加，詐團多在社群平台與交友軟體出沒，盜用帥哥、美女照片，自稱聯合國官員、戰地軍官或海外軍醫，待被害人陷入網戀，再一步步以寄送禮物、跨境包裹、關稅或結婚基金、投資名義誘騙匯款。此次特別與單支短影音最高瀏覽近500萬次的李培碩醫師合作，就是看中其在家長與年輕族群中的影響力。

請繼續往下閱讀...

宣導影片以李醫師診間常見的輕鬆互動為主軸，由診所助理在鏡頭前說自己交了新男友，男友自稱是聯合國高層，在網路上熱情示好，雖然從未見過面，卻主動表示要寄禮物，並要求先支付包裹費用。李醫師聽完露出招牌無奈表情，直接點出這是典型假愛情交友詐騙，提醒觀眾只要對方身分難以查證、金流繞到國外、要求一次次加碼匯款，就是最該警覺的危險訊號。

第二分局長劉怡宗表示，實務上常見模式，多是詐騙集團盜圖假扮戰地軍官、軍醫或聯合國官員，以跨國寄送禮物需繳稅、保管結婚基金或帶你一起投資為由收錢，直到對方封鎖失聯，被害人才發現受騙。這次透過短影音的快速傳播，希望讓市民在滑手機時就能自然接收到識詐觀念，打造更安全的生活環境。警方再次提醒，凡是從未見過面的網友開口要匯款，都要馬上提高警覺、停止金錢往來，並撥打165反詐騙專線查證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法