為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剴剴案翻版？新北1歲童頭部身體瘀青 家長提告安置機構虐待

    2025/11/27 15:25 記者黃子暘／新北報導
    新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案，市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會。（記者黃子暘攝）

    新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案，市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會。（記者黃子暘攝）

    新北市男童「剴剴」在台北市遭虐死案今（27）日再度開庭，而新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案。市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會，幼兒母親哽咽淚訴，1歲兒子在11月16日被接走安置，不到10天就有頭部、身體多處瘀青紅腫，社工稱查看監視器是孩子自己撞傷，25日坦承其實沒看監視器。幼兒母親哭訴，24日孩子被重新安置至今，家長無從得知現況。

    幼兒母親指出，孩子16日凌晨1點多交給社工前5分鐘，她幫孩子換過尿布，孩子並無濕疹或任何外傷，18日社工傳來的照片中，孩子額頭有紅腫，社工聲稱是蚊子咬，但身為母親，她清楚這並非蚊子咬；24日又發現孩子額頭瘀青，追問社工，對方聲稱經查監視器畫面是孩子自己撞傷，她再三向社工求證、表示「現在只能相信你」，社工也再三確認確實看過監視器。

    這名母親覺得不對勁，25日上午致電社工表示要帶孩子去台大就醫驗傷，社工當天晚上9點許來電坦承其實沒看過監視器；翌日早上11點半在台大急診室，她時隔10天再見孩子，卻發現原本愛笑活潑的孩子眼神呆滯、怎麼逗都不笑，身上傷勢遠比照片中多，今日凌晨2點半已報警提告。

    至於是什麼樣的安置機構，張維倩表示，社會局只願透露是大台北地區的機構、領有合格證書的照顧員採一對一照顧；張說，社會局有責任照顧好安置兒童，而非讓家長成天提心弔膽，發生如此事件，是否未盡稽查、督導之責？如今家長也不知孩子被換到哪個機構，記者會也邀請社會局列席說明，但對方回拒；擔憂此案成為剴剴案翻版，懇請大眾關注安置機構安全性與各項安全監督機制。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    相關新聞請見︰

    新北1歲童送安置機構疑受虐 警依兒少法傳訊相關人

    新北家長控安置機構疑似不當對待 社會局回應

    幼兒母親淚訴，1歲兒子16日被接走安置，不到10天就有頭部、身體多處瘀青紅腫。（張維倩提供）

    幼兒母親淚訴，1歲兒子16日被接走安置，不到10天就有頭部、身體多處瘀青紅腫。（張維倩提供）

    幼兒母親說，兒子身體多處瘀青紅腫，社工稱查看監視器是孩子自己撞傷。（張維倩提供）

    幼兒母親說，兒子身體多處瘀青紅腫，社工稱查看監視器是孩子自己撞傷。（張維倩提供）

    台大醫院出具驗傷單。（張維倩提供）

    台大醫院出具驗傷單。（張維倩提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播