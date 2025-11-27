474公斤大麻海上漂！澎湖快艇走私露餡海拋也沒用 5嫌遭訴

運毒集團犯案工具快艇，依法宣告沒入。（澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署指揮海陸各單位強力緝毒，破獲以高姓嫌疑人為首5嫌，走私474公斤大麻，企圖以澎湖為中繼轉運站，送往台灣銷售，經澎湖地檢署偵查終結，依違反毒品危害防制條例第4條第2項運輸第2級毒品大麻罪提起公訴，通緝1人，並聲請沒收快艇1艘，以斷絕毒品交通工具。

起訴書指出，澎湖地檢署主任檢察官、前主任檢察官郭耿誠，指揮巡警調等單位組成專案小組，經長期縝密蒐證，聯手於海上、岸際查緝，破獲被告高姓為首之運毒集團，以300萬元報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛快艇日月星168號，至七美外海接運大麻一批，至龍門裡正角搶灘，由陳嫌、蔡嫌、呂嫌、李嫌租車在岸際接運。

請繼續往下閱讀...

專案團隊掌握事證，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，陳姓船長在海上驚覺事跡敗露，往外海行駛，並海拋大麻，海巡艦艇立即掌握該快艇航跡（裡正角、龍門、烏崁、鎖港、山水、嵵裡、風櫃），打撈陳嫌海拋大麻共計799小袋（共計毛重474公斤）後，分裝成40大袋上艇，為今年查獲最大宗大麻運輸案。

澎湖地檢署檢察長周士榆指示務必積極斷根、向上溯源，於專案小組今年8至11月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提陳嫌、陳嫌、蔡嫌，聲請羈押獲准，並扣押快艇。全案依法提起公訴。運毒集團以澎湖作為走私毒品轉運站，此次查獲大麻數量驚人，如犯罪計畫得逞，大麻流入台灣本島地區，將嚴重戕害國人身心健康。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

澎湖地檢署破壞474公斤大麻走私案，5嫌被提起公訴。（澎湖地檢署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法