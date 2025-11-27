為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中五星級飯店接「6點到門口殺人」電話 客服嚇壞急報案

    2025/11/27 14:52 記者許國楨／台中報導
    何男逞口舌之快恐嚇飯店，遭判處拘役40日。（資料照）

    台中市一名何姓男子因不滿五星級飯店的服務品質，竟在憤怒之下打電話到客服部門出言恐嚇，聲稱「你們不回覆、還這麼皮，6點到門口殺人，叫警察來也沒關係」，客服專員嚇壞立即向主管報告隨即報案，警方循線逮捕何男後移送法辦，法院最終依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，可易科罰金，並給予2年緩刑。

    事件發生在今年5月26日下午，主張遭遇服務不佳的何男，在情緒失控下撥電話給台中西區一間知名五星飯店的客服，對接聽的盧姓專員發出恐嚇言詞，不僅語氣激動，更直言要「到門口殺人」，令對方驚嚇不已。

    盧姓專員掛掉電話後仍心有餘悸，立即通報主管，飯店高層得知情況後不敢大意，立刻報警處理，警方展開調查後火速傳喚何男到案，他坦承有說出相關語句，但辯稱只是因為太氣憤、語氣失控，並非真的要傷害任何人。

    然而台中地院法官審理認為，何男在與毫不認識的飯店員工通話時，明確以語言威脅生命安全，已足以造成對方心生畏懼，因此構成恐嚇危安罪，儘管如此，雙方其後完成調解，告訴人也表示不再追究，加上何男沒有任何前科紀錄，法院因此量處拘役40日，可易科罰金，並予以緩刑2年。

