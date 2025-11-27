為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    BMW雙門M2跑車遭竊！通緝犯開進鐵道爆胎 新車價375萬起跳

    2025/11/27 14:45 記者林嘉東／基隆報導
    黃姓通緝犯昨駕駛偷來的BMW雙門藍色轎跑車，開上鐵道致右前輪爆胎才棄車逃逸，漏夜通知車主前來取車，車主看到愛車被棄置在鐵道上心疼不已。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警方26日凌晨攔查黃姓通緝犯時，黃男為了甩開警方追緝闖平交道，沿鐵道往北開往基隆火車站南站，直到輪胎爆裂才棄車逃逸；警方以車追人，發現被黃男棄置在鐵道的BMW藍色雙門M2轎跑車竟是輛贓車，新車價台幣375萬起，漏夜通知車主前來取車，車主看到愛車被棄置在鐵道上心疼不已，怒告黃毀損罪。

    基隆市警一分局延平街派出所長陳品碩騎警騎與同僚昨天凌晨1點半，巡邏至基隆市仁愛區「鐵路街｣龍安街口時，發現32歲黃男駕車停在路旁抽電子菸，形跡可疑上前盤查，黃不僅拒檢，反駕車闖龍安街96巷平交道後，向右開進鐵道內，一路往北開往基隆火車站南站。

    陳員見狀通知鐵路警察局七堵派出所協助追捕，另通知線上警網沿鐵道，追查黃男下落，凌晨2時許，先在鐵道上發現被黃男丟棄的BMW藍色雙門轎跑車，在車上查獲1顆依托咪酯煙彈、煙油與安非他命等毒品，隨後查出BMW轎跑車竟是輛贓車，車主25日發現愛車被偷後，當晚10時許向新北市樹林分局報案失竊。

    警方調查，遭竊的BMW轎跑車為M2系列車款，新車價台幣375萬起；警方通知車主到案後，車主看到愛車右前輪爆胎，車底受損嚴重，心疼不已，堅持向黃男控告毀損罪；警方凌晨5點50分發現黃男躺在基隆火車站南站2樓遮雨棚，手、腳流血，經通知基隆市消防局利用雲梯車，才將黃男救下送醫救治。

    警方在黃男出院後，查出32歲的黃男因公共危險與偽造文書等案遭通緝中，警訊後，將黃遞解歸案，並依黃涉犯毒品危害防制條例、竊盜、毀損等罪送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

