    操乩法器鯊魚劍販售觸法 台南北門查緝隊查獲4支

    2025/11/27 13:48 記者楊金城／台南報導
    海巡署偵防分署台南北門查緝隊稽查非法販售鯊魚劍。（查緝隊提供）

    海巡署偵防分署台南北門查緝隊稽查非法販售鯊魚劍。（查緝隊提供）

    連鯊魚劍也有人賣，鋸鰩之鼻做成的鯊魚劍常用於起乩儀式的法器，海巡署偵防分署台南北門查緝隊接獲檢舉有人在網路平台刊登販賣鯊魚劍，北門查緝隊、南部分署第11岸巡隊及海洋保育署組成專案小組，陸續在新北三峽、台中大里、台南新營、玉井與高雄阿蓮等地查獲鯊魚劍4支，今天依違反《野生動物保育法》移送新北、台南地檢署偵辦。

    專案小組查出江姓等7名犯嫌利用網路平台匿名特性，公開兜售「一級保育類野生動物產製品（鋸鰩之鼻─鯊魚劍）」，鯊魚劍通常用於操乩的法器，也有鎮煞寓意，因為乩身現在少用鯊魚劍，犯嫌在網路公開販售，1支鯊魚劍價格在3至6萬元，在市場上具一定價值，成為非法交易目標。

    海保署資料顯示鯊魚劍以「鋸鰩」像劍一樣的鋸狀吻部製成。鋸鰩（sawfish）全球共有5種，皆被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極危」，台灣更30年未見，已列入海洋保育類，不得買賣鋸鰩產製品。

    北門查緝隊說，查緝網路販售鯊魚劍，以展現政府對海洋保育類野生動物保護之執法決心，維護海洋生態資源；此外，民眾若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡署「118」免費報案專線，即可獲得豐厚獎金。

    海巡署偵防分署台南北門查緝隊查扣非法販售的鯊魚劍。（查緝隊提供）

    海巡署偵防分署台南北門查緝隊查扣非法販售的鯊魚劍。（查緝隊提供）

    海巡署台南北門查緝隊查扣非法販售的鯊魚劍。（查緝隊提供）

    海巡署台南北門查緝隊查扣非法販售的鯊魚劍。（查緝隊提供）

