南投女駕駛進超商購物未熄火 賊躲進後座搶車又搶錢

女駕駛到超商購物車子沒熄火，呂男（紅圈處）開車門進入車內。（草屯警方提供）

下車記得熄火鎖門！南投縣草屯鎮有女駕駛下車到超商購物，未熄火鎖車門，呂姓毒蟲進車子想偷錢，想不到女駕駛很快上車，開了6公里才發現後座躲人，呂男搶走現金4800元，等女駕駛下車求援時還將車子開走，警方後來在一處農場貨櫃後方找到被「螞蟻雄兵」爬滿身的呂男，並起出毒品。

草屯鎮1名女性19日深夜開車到草屯鎮郊區一家超商購物，圖方便而沒有熄火鎖車門，呂姓男子看到車未熄火，即躲進該車的駕駛座，想搜刮車上現金等財物，還未動手女駕駛就上車，呂男蜷縮躲在後座不敢出聲，直到女駕駛開了近6公里，到碧興路的加油站加油完油，車子才開動，即聽到後座有聲音，轉頭一看赫然發現有人躲在後座。

呂男被發現後索性爬到副駕駛座，大喇喇翻找女駕駛的皮夾，從皮夾中取出現金4800元，要女駕駛繼續開車。

該名女駕駛後來將車開到一家宮廟前下車求救，呂男乘機開走車子，後來把車開到御史路粉寮巷後棄車逃逸。

女駕駛後來由家人陪同到上林派出所報案，草屯警方調閱監視器，在粉寮巷找到車子，員警兵分多路於附近找尋，在附近一處農場發現呂男躲藏在工具貨櫃後方，而他因身上爬滿螞蟻，奇癢難耐，企圖攀爬圍籬逃離時，被民眾及員警發現，迅速將其壓制逮捕。

警方在呂男身上找到依托咪酯煙彈、煙桿及煙油，而他搶走的4800元也在身上，草屯警分局依強盜、竊盜罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

草屯分局員警追到呂男。（草屯警方提供）

穿帽T的呂男被螞蟻爬滿身，奇癢無比而跑出來被警方逮捕。（草屯警方提供）

