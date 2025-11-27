台中西區土地公廟暗夜惡火成廢墟 疑是2男孩玩點香器釀災

台中西區忠誠福德祠付一之炬。（記者許國楨攝）

台中市西區忠誠福德祠昨（26）晚發生大火，火勢瞬間吞噬該間已有27年歷史土地公廟，神像、供桌全被燒成焦黑，廟宇幾乎化為廢墟，經警方調閱監視器，竟疑是兩名僅10歲與12歲的小男孩，深夜在土地公廟內玩弄點香器釀災，目前已通知2人及監護人到案說明，惟詳細起火原因仍待消防局火調科釐清。

26日晚間10時38分，消防局接獲報案，華美西街一段的土地公廟竄出猛烈火光，整座公園被照得通亮，立即出動第七大隊及中港分隊等5個單位、共14輛消防車、30名消防人員趕往時，廟宇已全面燃燒，鐵皮屋頂被高溫燒得扭曲，烈焰不斷從門口與側邊竄出，現場發出陣陣爆裂聲，畫面令人怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

消防人員立即架水線全力壓制火勢，經搶救迅速撲滅，所幸無人傷亡，經初步勘查，起火建物是1樓磚造鐵皮，燃燒倉庫內雜物、神像，燃燒面積約10平方公尺，廟方原以為是線路或香案意外，經警方調閱監視器後卻驚呆，原來是兩名孩童晚間跑到廟裡，用廟內瓦斯點香器點燃線香失敗，竟轉而點掃把與周邊雜物。

此時火勢瞬間引燃一發不可收拾迅速蔓延，不到1分鐘整間廟就陷入火海，兩人眼見火勢越來越大，頓時也嚇得不知如何是好直接落跑；警方指出，已通知兩名未成年人與其監護人到案說明，因少年已滿12歲，後續將依少年事件處理法送台中地院少年法庭，10歲男童則通知教育局介入，詳細起火原因仍需消防局火調人員進一步釐清。

當地民眾議論紛紛。（記者許國楨攝）

消防局火調人員到場勘驗。（記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法