為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東獵殺黑熊案9人均判無罪 是否開罰將請示中央

    2025/11/27 13:22 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣霧台鄉大武部落被查獲獵捕台灣黑熊。（資料照，屏東地檢署提供）

    屏東縣霧台鄉大武部落被查獲獵捕台灣黑熊。（資料照，屏東地檢署提供）

    2022年屏東縣霧台鄉大武村被查獲台灣黑熊遭獵殺案，甚至還有嫌疑人以機車載熊屍三貼嘻鬧影片流出，檢警調查發現2020年至2022年底共有4隻黑熊遭獵殺，屏東地檢署以違反野生動物保育法起訴9位當地原住民，屏東地方法院昨（26）日宣判，9名被告獵捕、宰殺行為基於非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，均判處無罪。至於9人行為是否涉行政罰，屏東縣政府表示，將請示農業部釐清「首犯」定義後，再確認是否開罰。

    野生動物保育法今年2月18日配合司法院釋字803號解釋與最高法院111年度台非字第111號判決意旨，針對原住民族獵捕、宰殺野生動物部分增訂「非營利自用」的除罪，並修正以行政罰替代，屏東縣霧台鄉大武村9人被判無罪，為野保法修法後首例。

    針對該案，林業及自然保育署屏東分署表示，大武部落獵熊事件後，分署基於衡平傳統文化及生態保育觀點，陪伴部落積極投入黑熊巡守與監測工作。去年族人主動通報受困母熊Tawmele協助野放，更證明部落已從獵殺事件走向守護行動。大武部落不僅成為黑熊保育的重要夥伴，也通過部落會議共同加入自主狩獵管理計畫。該案後續將由地方主管機關屏東縣政府依相關事證確認是否違反野生動物保育法第51條之1。

    針對行政罰法部分，屏東縣府農業處說明，《野保法》修法後有首犯不罰規定，「首犯」如何界定？是指獵捕行為的首犯、或是獵捕某些動物的首犯，以該起獵殺台灣黑熊案來說，涉案人提及在獵黑熊前，曾經在其他縣市獵捕其他動物，若以獵殺台灣黑熊來看，似乎為首犯，但若就獵捕行為，又非首犯。所以還須向其他縣市調閱資料佐證，如果是獵捕保育類動物，可開罰2萬至10萬元，非保育類則罰2000元至1萬元，這1、2天將發文請示農業部，釐清「首犯」的明確規定後，再確認是否會開罰，以及若開罰要開罰多少金額。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播