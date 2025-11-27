欠稅費罰鍰拖延6年不理 愛車遭拖吊查封急忙繳清

蔡男愛車SUBARU（速霸陸）被查封拖吊，才在3天內急忙繳清所有欠款，領回愛車。（執行署嘉義分署提供）

嘉義市蔡姓男子近6年來欠繳汽車牌照稅、交通違規罰鍰、高速公路通行費及健保費，累積66件合計金額逾12萬元，屢次遭市府財政稅務局等單位移送行政執行署嘉義分署強制執行，日前他的愛車SUBARU（速霸陸）被查封拖吊，蔡男才在3天內急忙繳清所有欠款，領回愛車。

嘉義分署表示，蔡男數年間雖然三度申請分期繳納，但皆因未如期繳納後被廢止分期繳納許可。



執行人員持續清查蔡男財產，發現去年7月後有新增2輛汽車，立即聯絡移送機關積極追查所有車輛行蹤，進而查獲通報蔡男一輛SUBARU（速霸陸）停放於嘉市友愛路停車格，承辦書記官前往場查封車輛，並將車輛拖吊至分署保管處所。

這輛查封的SUBARU（速霸陸）轎車為2018年出廠，車況外型保養甚佳；車輛查封後第3天，蔡男急忙出面並繳清所有滯欠金額，執行人員隨即啟封發還車輛。

嘉義分署提醒，該分署已與各縣市財政稅務局合作，透過路邊開單巡查通報與車牌辨識器比對，只要發現欠繳義務人持有的車輛，即可啟動查封拖吊程序；若欠款人仍不理會通知，查封車輛將被法拍用以抵繳欠款，呼籲民眾勿心存僥倖。

