    首頁 > 社會

    高雄永安區里長時隔11年再被控向廠商索賄 2度被法辦收押

    2025/11/27 12:34 記者蔡清華／高雄報導
    高雄永安區維新里里長蔣福山涉嫌向廠商索賄遭收押。（取自臉書）

    橋頭地檢署偵辦高雄市永安區里長蔣福山、與文興宮主委張財華，以辦理進香繞境活動對外募款，憑藉里長權勢假藉發動抗爭、舉報稽查或開罰威脅，向永安工業區廠商勒索財物，被依貪污治罪條例向法院聲押獲准，2人於11年前也被控以相同手法向廠商索賄被收押，但被法院獲判無罪，獲32萬元冤獄刑事補償。

    橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮廉政署25日發動搜索，傳喚被告、證人等5人到場，檢察官訊問後，認被告蔣福山、張財華2人涉嫌貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物 、恐嚇取財等罪嫌重大，有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

    經查，蔣福山、張財華2人以進香繞境活動對外募款，向工業區廠商要求配合，並放話若不配合捐款將發動里民抗爭，或通報權責單位辦理聯合稽查對廠商開罰，多數廠商息事寧人，給予5至50萬元不等捐款，但仍有廠商不願就範，向檢方舉報。

    蔣福山10年前就曾被控用同一手法，與張財華聯手向工業區廠商索賄，但後來法院判他無罪，他還因此獲得冤獄刑事補償32萬元，沒想到10年後2人再遭舉報查辦。

