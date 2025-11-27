為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國3北向新竹系統交流道7車連環撞釀6傷 車流一度回堵3公里

    2025/11/27 11:41 記者洪美秀／新竹報導
    國道3北向新竹系統交流道附近今天一早發生7車連環追撞車禍，車流回堵3公里，共6人受傷送醫。（新竹市消防局提供）

    國道3號北向100.6公里新竹系統交流道附近今天上午8點半左右發生6輛小客車跟1輛大貨車連環追撞事故，導致車流回堵約3公里，直到8點52分開放內線車道通行，才慢慢抒解車潮，這起車禍共造成6名傷者（含1名受困駕駛），都由救護人員陸續送醫，詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。6名傷者皆意識清楚、但有擦挫傷及部分撕裂傷情形。

    國道警方也提醒駕駛，行經該處時，因有車道封閉管制，請駕駛人收聽請駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，了解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

    熱門推播