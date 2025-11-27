為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    無機車駕照竟酒駕超速害死女騎士…「此原因」獲輕判

    2025/11/27 11:28 記者楊國文／台北報導
    廖姓男子無機車駕照竟酒駕害死女騎士，宜蘭地院國民法官庭認定他符合自首並達成和解賠償死者家屬180萬元，依酒駕致死罪輕判4年，全案上訴，高等法院今判決上訴駁回。（記者楊國文攝）

    有酒駕紀錄被緩起訴的宜蘭廖姓男子，前年中午酒後仍騎乘普通重型機車沿路以60、70公里時速超速飆車，不料，廖在一處巷口和李姓女機車騎士發生碰撞，李女傷重送醫不治，警方測得廖的酒測值達0.69毫克，並查出他為無照駕駛，宜蘭地院認為廖符合自首規定，且和死者家屬和解並賠償180萬元，依酒駕致死罪判刑4年；全案上訴，高等法院今判決上訴駁回。

    廖男已婚，育有3名子女，仍於2019年4月間開車酒駕被警查獲，檢方考量他有悔意， 將他緩起訴處分確定。

    2023年8月23日中午12時，廖心情不佳喝啤酒解悶，13時許，騎普通重型機車沿宜蘭市鎮平二路由北往南方向行駛，當地路段限速僅30公里時速，廖卻沿路以時速60、70公里時速超速行駛。

    當廖行駛到鎮平一路某處巷口時，和騎乘輕型機車的李女發生碰撞，李女因傷重送醫急救，但同月25日凌晨仍不治。廖對到場警方坦承肇事，員警發現廖並無機車駕照，且全身酒味，對他實施酒測，測得其酒測值高達0.69毫克，超出法定酒測值0.25毫克甚多，將他依酒駕致死罪移送法辦，檢方將廖起訴。

    宜蘭地院國民法官庭審酌廖有悔意、且符合自首規定，並和死者家屬和解、賠償180萬元完畢，依刑法第59條給予減刑，判刑4年。全案上訴高等法院審理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

