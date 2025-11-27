為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    開車轉彎未打方向燈被攔下 無業男毒駕被搜出喪屍煙彈

    2025/11/27 11:18 記者陸運鋒／新北報導
    蔡男經唾液快篩及試劑檢驗呈依託咪酯陽性反應，詢後移送偵辦，並開出3萬至12萬元罰單、吊扣駕照1至2年。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡男經唾液快篩及試劑檢驗呈依託咪酯陽性反應，詢後移送偵辦，並開出3萬至12萬元罰單、吊扣駕照1至2年。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡姓男子駕車行經新北市永和區時，因轉彎未打方向燈被警方攔下，員警發現其車內放置電子煙彈，隨即要求下車盤查，蔡男經唾液毒品快篩檢測結果陽性反應，另搜出喪屍煙彈3顆等毒品，除移送偵辦外，另開單舉發並扣車扣照。

    永和警分局調查，無業的60歲蔡男居住在永和區，本週一（24日）駕駛轎車準備前往淡水找女友，行經永和秀朗路二段右轉時未打方向燈，且沿路搖搖晃晃，巡邏員警見狀後將其攔下，盤查過程中，蔡男眼神飄忽不定，且車內放著電子煙彈，員警隨即要求其下車盤查。

    據指出，蔡男見紙包不住火，主動交付電子煙彈3顆、電子煙主機4台，經唾液快篩及試劑檢驗呈依託咪酯陽性反應，當場將依道路交通管理處罰條例第35條開出3萬至12萬元罰鍰，並移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。

    警詢時，蔡男辯稱喪屍煙彈是友人所寄放，警詢後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送檢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    蔡男駕車行轉彎未打方向燈被警方攔下，盤查後搜出電子煙彈，經唾液毒品快篩檢測結果陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡男駕車行轉彎未打方向燈被警方攔下，盤查後搜出電子煙彈，經唾液毒品快篩檢測結果陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出電子煙彈、電子煙主機等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出電子煙彈、電子煙主機等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播