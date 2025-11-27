板橋國小通學巷賓士C43當賽道 3分鐘逆向過彎5項違規

板橋國小後門通學巷今天上午發生一輛C43旅行車送小孩時，把通學巷當賽道。（記者吳仁捷翻攝）

家長向本報爆料，新北市板橋國小今天上午上學時段，通學巷傳出一輛白色賓士C43旅行車不但高速過彎，且接近板小後門的中正、北門街口時，加速逆向左轉、靠近停等區時，也沒打方向燈就靠邊讓小孩下車，讓後方同樣駕車接送的家長險些撞上，短短3分鐘內至少5項違規，家長向新北市議員周勝考陳情，周勝考表示，將要求警方、校方加強取締、舉報通學時段危險駕駛，讓護童勤務不只是例行公事。

家長向周勝考陳情，呼籲校方、警方改善、加強通學巷交安維護，周勝考要求校方、警方針對板橋等地通學巷，加派警力維持交安；新北市體育會理事長周韋翰呼籲，板橋人口稠密，許多學校上下課學生眾多，希望警方、校方用心關注通學巷安全，降低類似三峽通學巷車禍的意外。

板小家長向本報爆料，今天上午7時50餘分許，他搭載家中學童上學時，由於快要遲到，他也加快開車節奏，但前方車輛行徑誇張，先是綠燈起步時，逆向跨越雙黃線，還高速過彎，快到板小後門汽車停等區時，也沒打方向燈，只是靠邊滑行，到接近校門口突然停下，讓後方急著送小孩上學的家長座車險些撞上。

家長指控，誇張的還在後頭，這輛C43送小孩下車後，起步左切一樣沒打方向燈，直接在禁止迴傳的雙黃線迴轉，右轉進中正路口後，又違停紅線，宛如把通學巷當賽道，險象環生。

