當鋪叫員工裝妹子討債 竟遭BMW男開車輾壓拖行險喪命

高雄男子遇人討債加速衝撞欲逃，討債男慘被捲車底拖行30公尺，救護車趕到現場救人。（民眾提供）

田姓男子向當鋪業者借15萬元週轉，但分文未還賴帳，業者叫袁姓、陳姓員工裝成女網友，約田男出來約會，田男上當赴約，到場後發現自己遭設局，開著BMW落跑時，竟直接輾過袁男還拖行30多公尺，遠男被救出時傷重差點喪命，法官依殺人未遂罪判徒刑7年。

判決指出，田姓男子拿了一輛大型重機車作為擔保品，向當鋪借了15萬元後，第一期就賴帳不繳還避不見面，當鋪業者為了讓田男出面解決自己的債務問題，請女員工佯稱成女網友，假意在網路上和田男攀談並相約見面後，田男上當，去年6月5日下午和女網友約在三民區某連鎖超市前碰面，田男開著BMW赴會。

田男到場時還沒下車，就看當鋪的袁姓、陳姓員工等在超市前，田男發現自己被設局，趕緊調頭想要落跑，袁、陳兩人看到田男想跑，也上前準備攔住人車，沒想到田男被攔阻時，竟不顧一切直接加速，將袁姓男子撞倒在地後，車輪將袁男捲入車底，拖行了3多公尺。

田男發現自己撞到人，車底下還有「異物」，竟沒有停車查看，反而前後來回移動，企圖讓「異物」脫離車底，而困在車底的袁男則被來回輾壓，被救出時身上多處灼傷，差點死在輪下。

警方獲報及時趕到控制場面，並逮捕田男，高雄地方法院審理時，田男坦承犯行，還說自己曾被袁男暴力討債過，因此才認得對方，但辯稱自己沒有要殺人的企圖，只想逃離現場沒想到會撞到人；但法官根據相關事證，認定田男有具有殺人之不確定故意，因此依殺人未遂罪他徒刑7年，可上訴。

