澎湖觀音亭警察服務站圍牆 彩繪變身打卡景點

澎湖觀音亭警察服務站，經過彩繪後成為打卡景點。（澎湖縣政府警察局提供）

澎湖縣政府警察局結合行政處，以「交通安全×在地文化×社群擴散」為策略，邀請網路人氣噴漆畫家CHENS陳若欣，在觀音亭園區警察服務站創作交通安全主題彩繪牆，透過噴漆藝術形式，吸引年輕人關注，提升交通安全宣導效果。

此次彩繪匯集多組澎湖在地 IP，包括澎澎菊掌、菊妹、俏妞，以及與「沿著菊島旅行」合作打造的新角色七美黑羊、後寮哈密瓜等，並融入城前牡蠣、竹灣花生及跨海大橋澎湖特色意象基座，以及停讓行人等交通安全標語，打造兼具教育意義與拍照打卡價值的公共藝術牆。

澎湖縣政府警察局表示，希望塗鴉牆能成為民眾共享的地標，歡迎大家前來拍照打卡，發揮創意玩出新花樣，讓「停讓行人」不只被記住，更透過拍照與分享擴散出去，使交通安全觀念在日常生活中自然扎根。警察局也將陸續推出與彩繪牆相關的抽獎活動，敬請民眾持續關注。

鄰近馬公市區的澎湖觀音亭園區，是結合了歷史古蹟、海濱美景與多元遊憩設施的綜合園區。園區內不僅可以參拜歷史悠久的觀音亭，還能欣賞西瀛虹橋的浪漫景致、體驗親水活動，也是欣賞澎湖花火節的最佳地點。澎湖縣政府警察局特別在此警察服務站，此次透過彩繪外牆，設置打卡點活動，成為園區內特色景點，顯示警政思維不斷與時俱進，結合時代潮流。

澎湖著名觀光景點跨海大橋，也成為彩繪內容。（澎湖縣政府警察局提供）

