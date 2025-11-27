為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嫩妹車內慘遭強吻、逼摸下體！狼師挨告哭窮：薪水低

    2025/11/27 10:33 記者劉詠韻／台北報導
    曾姓高中教師邀約昔日女學生聚餐，餐後卻將人載往河濱公園，在車內強行親吻、舔胸，強拉手觸碰下體得逞。（情境照）

    曾姓高中教師邀約昔日女學生聚餐，餐後卻將人載往河濱公園，在車內強行親吻、舔胸，強拉手觸碰下體得逞。（情境照）

    台北市曾姓高中教師邀約昔日女學生聚餐，餐後卻將人載往河濱公園，在車內強行親吻、舔胸，甚至強拉女方的手觸碰自己下體得逞。事發後，被害人身心受創罹患創傷後壓力症候群（PTSD），憤而提告求償80萬元。士林地方法院審理後，考量雙方身分地位及經濟狀況，判決曾男應賠償被害人30萬餘元。全案可再上訴。

    判決指出，曾男為A女（化名）的高中老師，兩人於去年9月10日下午，相約在北市大葉高島屋百貨用餐。餐敘結束後，曾男藉故接送A女，先是在車內強吻A女嘴唇並撫摸胸部；隨後又將車開往新北市永和區綠寶石河濱公園停車場，再次強吻A女，並進一步舔舐其胸部，更強抓A女的手撫摸其生殖器，強制猥褻得逞。

    事後，A女身心崩潰，經診斷罹患創傷後壓力症候群、需就醫治療，主張曾男嚴重侵害其身體及性自主權，提告請求醫藥費及精神慰撫金共80萬1720元。

    法院審理時，曾男對侵權事實及醫藥費金額均不爭執，但辯稱自己事發後已無教職，目前月薪僅約3萬元，認為精神慰撫金應以30萬元為適當。

    法官審酌，曾男未能尊重他人性自主權，為逞一己私慾，兩度違反意願對昔日學生強制猥褻，造成被害人身心受創甚深；考量A女仍為大學生，而曾男原為教師，現已離職且資力有限等情狀，認為請求80萬慰撫金過高，判賠30萬1720元。全案可再上訴。

