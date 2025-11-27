為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    江姓軍人失聯6天獲救 台中八唐縱走存活關鍵曝

    2025/11/27 10:32 記者張軒哲／台中報導
    江男幸運獲救，送醫檢查。（台中市消防局提供）

    25歲的陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵21日攀登台中八唐縱走失聯，台中市消防局與國軍等昨天（26日）持續上山搜救，發現江男受困南松鶴附近溪谷；外界好奇他如何撐過這6天？他吐露，靠著背包內3條能量棒，每天只吃半條，喝溪水止渴，其實到昨天能量棒已吃完，所幸及時獲救，否則後果難料。

    台中市消防局表示，21日江男獨攀和平區蝶夢八唐山路線，隔天22日凌晨2時50家人報案他失蹤，22日起大批搜救人員針對失蹤者原定路線於唐麻丹山、蝴蝶谷及八唐稜線等熱區範圍搜索，26日搜索日第5天，昨天上午9時50分，搜救人員於南松鶴山附近步道聽到求救聲及哨音，循線接近後以呼聲確認求救者姓名確為當事人，順利下切溪谷救出江男，他並無大礙。

    據了解，江男因暗夜迷途山徑，不慎滑落溪谷後，包括手機、眼鏡、頭燈都噴飛山谷，身上僅剩下背包，黑夜無法求援，因見到前方有瀑布，決定待在原地待救，身上剩3跟能量棒，一天吃半根，喝溪水，因天黑後，山區低溫，他晚將帶的衣服全部穿上，圈縮著身子睡覺，靠意志力度過漫漫長夜。

    江男說，墜落處與山路距離約200公尺，唯一食物是背包內的3條能量棒，所幸有山泉水和溪水，最重要的是他有隨身帶著哨子，他每天醒來就吹哨子，吸引外界注意，盼能讓救援人員聽到。

