為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    別亂飛！北市信義區違規用「無人機」拍照 女攝影師慘被罰30萬！

    2025/11/27 10:05 記者謝武雄／桃園報導
    江姓女攝影師在信義區使用無人機拍照，遭罰款30萬元。（桃園分署提供）

    江姓女攝影師在信義區使用無人機拍照，遭罰款30萬元。（桃園分署提供）

    日前發生無人機闖入花蓮監獄空投酒、檳榔等違禁物品，讓無人機議題備受關注，事實上無人機拍攝沒有高度限制是許多攝影師最愛，台北市就發生一起江姓女攝影師，於去年10月在台北市信義區附近操作遙控無人機違反規定被罰30萬元，江女逾期未繳移送執行，法務部行政執行署桃園分署查扣江女名下股票，江女獲悉後立刻匯款繳清罰鍰。

    江姓女攝影師，去年10月在台北市信義區松仁路附近操作遙控無人機，惟該區域為公告禁止從事遙控無人機飛航之區域，經調查發現無人機當時飛行高度約與台北101建物（508公尺，約為1667呎）相當，顯然已經違反無人機飛航高度不得超過逾距地面或水面400呎之限制，民航局依民用航空法裁罰江女30萬元，並限於9月19日前繳納，但江女逾期未繳納，全案才移送桃園分署執行。

    桃園分署於收案後調查江女名下財產，發現其名下持有股票足清償罰鍰，旋即於11月12日扣押江女名下股票，江女得知股票遭扣押瞭解原因後，於19日匯款30萬元至桃園分署公庫，一次繳清罰鍰全額。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播