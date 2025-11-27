別亂飛！北市信義區違規用「無人機」拍照 女攝影師慘被罰30萬！

江姓女攝影師在信義區使用無人機拍照，遭罰款30萬元。（桃園分署提供）

日前發生無人機闖入花蓮監獄空投酒、檳榔等違禁物品，讓無人機議題備受關注，事實上無人機拍攝沒有高度限制是許多攝影師最愛，台北市就發生一起江姓女攝影師，於去年10月在台北市信義區附近操作遙控無人機違反規定被罰30萬元，江女逾期未繳移送執行，法務部行政執行署桃園分署查扣江女名下股票，江女獲悉後立刻匯款繳清罰鍰。

江姓女攝影師，去年10月在台北市信義區松仁路附近操作遙控無人機，惟該區域為公告禁止從事遙控無人機飛航之區域，經調查發現無人機當時飛行高度約與台北101建物（508公尺，約為1667呎）相當，顯然已經違反無人機飛航高度不得超過逾距地面或水面400呎之限制，民航局依民用航空法裁罰江女30萬元，並限於9月19日前繳納，但江女逾期未繳納，全案才移送桃園分署執行。

桃園分署於收案後調查江女名下財產，發現其名下持有股票足清償罰鍰，旋即於11月12日扣押江女名下股票，江女得知股票遭扣押瞭解原因後，於19日匯款30萬元至桃園分署公庫，一次繳清罰鍰全額。

