高雄女騎士未戴安全帽 警攔查「快篩」一測是毒駕

女子騎機車未戴安全帽被攔查，並查出涉嫌毒駕。（民眾提供）

高雄鄭姓女子（36歲）昨（26）日凌晨3點多騎機車行經鼓山區明華路，因未戴安全帽被巡邏員警攔查，不僅發現手提袋內藏有新興毒品「哈密瓜錠」，員警以唾液毒品快篩試劑檢測，發現依托咪酯、K他命呈陽性反應，當場將人依法送辦。

鼓山分局龍華所指出，鄭女因未戴安全帽被員警盤查，警方經鄭女同意檢視手提袋，目視袋內即發現新興毒品「哈密瓜錠」1粒，隨後以唾液毒品快篩試劑檢測為毒品陽性反應，查出鄭女涉嫌毒駕，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，於本月20日正式公告施行。駕駛人如有疑似毒駕、施用毒品跡象，且符合駕駛人自願同意、車禍肇事、現場查獲持有毒品、吸食器等情形，須接受唾液毒品快篩試劑檢測；檢測如呈陽性者，依據《道路交通管理處罰條例》第35條1項2款規定，最高可處12萬元罰鍰、當場移置保管車輛及吊扣駕照1年至2年。

員警對鄭女施以唾液毒品快篩試劑檢測，發現依托咪酯、K他命呈陽性反應。（民眾提供）

員警在鄭女手提袋內發現1粒新興毒品哈蜜瓜錠。（民眾提供）

