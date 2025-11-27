為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    好貴的香蕉！偷割1串代價18萬元

    2025/11/27 09:14 記者陳鳳麗／南投報導
    陳姓男子拿菜刀到香蕉園偷割一大串香蕉，主人說價值1400元，陳男被判刑6月，易科罰金折合18萬元。香蕉示意圖，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    陳姓男子拿菜刀到香蕉園偷割一大串香蕉，主人說價值1400元，陳男被判刑6月，易科罰金折合18萬元。香蕉示意圖，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    6旬陳姓男子騎腳踏車經過香蕉園，園內沒有人，便拿菜刀進入割了一大串，拿到鎮上蔬果行出售遭拒，香蕉園主人後來發現失竊報案，警方調閱監視畫面查出是陳男偷割價值1400元的香蕉，由於陳男未賠償，南投地院法官依攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金折合18萬元。

    60歲的陳姓男子是在4月下旬某日下午4點，騎腳踏車行經位在集集鎮的一處香蕉園，拿著菜刀進入，將1整串香蕉自香蕉樹割下後，置放在腳踏車前方置物籃載運離開。晚間6點半騎腳踏車載運香蕉至鎮內一家蔬果行要販售，吳姓老闆拒買，他即載著香蕉離開。

    香蕉主人隔日發現一整串香蕉遭竊，到派出所報案，警方調閱相關監視器畫面，一路查出是陳男所為，5月4日上午在其住處外找到陳男，也查扣他放在腳踏車上的菜刀。

    陳男因不能安全駕駛案件，南投地判決判處有期徒刑5月確定，他在去年3月執行完畢出監，因所犯之罪與其構成累犯之前案，罪質不同，法官沒有因此加重其刑，但他帶菜刀行竊，未能賠償蕉農損失，因此近日以攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金折合18萬元。

