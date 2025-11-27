為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    銷毀私菸趁機偷運變賣 岡山焚化廠3員工大賺百萬元

    2025/11/27 06:50 記者鮑建信／高雄報導
    岡山垃圾焚化廠蘇姓等雇員，涉嫌侵吞預銷毀私菸變賣，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    岡山垃圾焚化廠蘇姓等雇員，涉嫌侵吞預銷毀私菸變賣，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    高市岡山垃圾焚化廠為財政局辦理銷毀違規菸品，受雇蘇姓等3名吊車操作員，從垃圾堆裡挖出私菸變賣，獲利高達上百萬元，被高等法院高雄分院依竊盜罪，分別判處1年4月到1年8月，均獲得緩刑。

    判決書指出，市府環保局委託民營業者經營的岡山垃圾焚化廠銷毀查扣的菸品，並由對方雇用蘇姓、楊姓及曾姓男子擔任吊車操作員，負責將私菸等垃圾夾入焚化爐燃燒。

    2022年1月到2023年2月間，蘇等人利用準備倒入垃圾坑中銷毀時，涉嫌自垃圾進料斗平台撿走私菸，再用車載離廠區變賣，以每條約200元兜售，不法獲利高達上百萬元。

    案經廉政署南調組循線查獲後，移送橋頭地檢署法辦，經檢察官偵查終結，依違反貪污治罪條例起訴，但橋頭地院認為蘇等人不具備公務員身分，改依竊盜罪論處，分別判處有期徒刑1年4月至1年8月不等，並審酌蘇等均認罪，予以緩刑3年至4年，期間交付保護管束。

    檢方不服上訴高雄高分院，合議庭認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，尚未定讞。

