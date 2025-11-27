拿走父親簽署土地文件未歸還 男子吃上竊盜官司逆轉判刑

林男取走其父簽署建地租賃契約等文件，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

高市林姓父子到台糖橋頭糖廠辦公室，申請閱覽林父簽署的建地租賃契約等文件後拒絕歸還，地院認為兒子沒有竊盜犯意，認定罪證不足，但高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判有罪。

判決書指出，2023年3月9日上午，被告林男帶父親到台糖公橋頭糖廠高雄資產辦公室，申請閱覽由林父與甲男共同簽立讓渡書、切結書、建地租賃契約承租名義變更申請書等文件。

看完後，未依規定歸還，反而把文件帶回家，後因他與甲男因此文件發生糾紛，對方向警方報案，依竊盜罪嫌將他函送橋頭地檢署偵查、起訴。

林男應訊指稱，其父坐落在台糖公司土地上房屋，被法院拍賣的案子，還沒處理完畢，高雄資產辦公室就叫其父及甲男提早簽署文件，他覺得這樣不合理，所以才拿走，讓對方暫時無法變更土地承租人。

地院認為林男為確保其父權益而帶回文件，主觀上沒有犯意，判決無罪，但檢方不服上訴。高雄高分院調查，該文件為台糖內部保管，林男取走前，曾遭台糖職員制止，他卻執意要拿，認定構成竊盜罪，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

