在校內亂傳「女女師生戀滾床單」長舌女大生慘了

高雄一所大學的黃姓女學生涉傳述校內C姓女講師與Y姓、F姓女學生是女女師生戀關係，還做成書面向校方檢舉，被台南地院依兩項誹謗罪合併判她8月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

高雄一所大學的黃姓女學生被控涉在校內對其他同學說「C姓女講師與Y姓、F姓女學生有女女師生戀，女師還跟F生滾床單（意指性行為）；C師超邪教，與C師好的學生都是其教徒」，並把C師與Y生女女戀之事向學校性平會提出書面檢舉，C師氣得報警告黃女誹謗名譽。

台南地院依誹謗罪判黃女4月徒刑；另散布文字誹謗罪，判刑6月，合併判黃女應執行8月徒刑，得易科罰金，還可上訴。



判決指出，黃姓女大學生因故對C姓女講師不滿，於2023年1月間起到2024年12月間，在該大學5樓教室外，接續以在場之人都聽得到的音量、向在場同學說「C師與Y姓、F姓兩位女大生是女女戀，她們在一起」、「C師與F生在一起，她們有滾床單（暗指發生性行為）」、「C師超邪教，系上有C師教，跟C師很好的學生都是教徒」等語，以此貶損C師的人格與社會評價。

另外，黃女明知C師與Y生並無師生戀關係，她自擬1份「大學校園性別事件申請檢舉調查書」，文中記載「在我還在校時曾與Y姓女同學通話，Y同學跟我說與C師有女女關係，當時Y同學說她因為這件事很受傷」等語，並於2024年12月24日提至該校性別平等教育委員會，供特定多數的性平會委員閱覽。黃女具體指摘、傳述C師與Y生是女女戀關係，同樣貶損C師的人格與社會評價。

