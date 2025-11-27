為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    香港大樓大火迄今13死30傷　焚燒9小時未撲滅

    2025/11/27 00:30 中央社

    香港新界大埔一個屋苑今天下午3時左右發生大火，8幢大樓之中有7幢大樓起火，許多住房遭焚；截至晚上11時，大火已焚燒了約9個小時，仍未被撲滅，迄今造成13人死亡和30人受傷，其中6人危殆。

    發生火災的屋苑為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚（鷹架），方便工人維修。

    下午3時左右，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。

    消防處表示，要等待大火撲滅後，才能評估遭焚燒的住房數量。

    大火發生後，行政長官李家超已啓動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報，並指示相關部門全力做好滅火和救援救治工作。

    目前已有700名居民入住政府臨時設立的庇護中心，李家超晚上到了其中一個庇護中心視察，稍後再到醫院探訪傷者。

    香港火警分為一至五級，五級為最嚴重。

    香港上一次的五級大火發生於2008年，當年旺角嘉禾大廈起火，造成4人死亡；另一場造成嚴重嚴重死傷的五級大火，是1996年11月20日油麻地嘉利大廈大火，造成41人死亡，80人受傷。（編輯：陳正健）1141127

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播