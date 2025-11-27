剛領普發1萬、車禍斷手都衝來賭 淡水無照茶室賭場被抄了

淡水分局破獲藏身無照茶室的職業賭場，將賭客、賭場嫌犯帶回偵訊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水一間無照茶室被取締，從陪酒生意轉型賭場，吸引大批賭客參賭「十八豆仔」，警方深夜搜索攻堅，逮捕2名賭場主嫌及8名賭客，查扣賭資、抽頭金達150萬元，賭客中不乏剛領取普發1萬元、甚至車禍摔斷手，都賭性堅強到場賭一把，輸錢還被抓。

淡水警分局日前接獲情資，淡水中山路巷內無市招茶室出入複雜、門禁森嚴，只有熟客能進入，以俗稱「十八骰仔」聚賭。警方多日蒐證、確認，向士林地檢聲請搜索票獲准，23日深夜11點左右出動優勢警力搜索。

請繼續往下閱讀...

員警衝入賭場時，77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子正在做莊，賭客們見警上門嚇得逃竄，但所有出口都被控制住，警方當場查扣骰子77顆、1個賭具碗公、監視器主機及鏡頭，賭資150萬餘元（抽頭金14萬餘元）。

警方清點、盤查過程中，發現8名賭客中有兩人特別引人注意，65歲楊姓男子當天剛領普發1萬，直奔賭場「試手氣」；62歲林姓男子車禍摔斷左手，傷勢仍未癒合，照樣右手擲骰賭博，兩人「賭性堅強」讓警方看了也搖頭。

初步調查，茶室無照營業，仍設置視聽設備、販售酒類；為躲避查緝，特別在前後門架設監視器，監控外部動靜、管制人員出入，仍被警方掌握一網打盡。2名負責人依賭博罪移送士檢署偵辦，8名賭客依社會秩序維護法裁罰。

淡水警分局統計，今年迄今已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中2家更被新北市政府執行斷水斷電。無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所，絕不容許非法行為危害社區治安。

男子車禍摔斷手也來賭。（記者吳仁捷翻攝）

淡水分局查扣現金等證物。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法