關掉工廠投資股票被騙1億6000萬 新竹董娘全台開庭拚追回款項

新竹董娘墜股票投資陷阱，遭詐1億6000萬鉅款。（情境照）

新竹1名董娘阿惠（化名）誤信投資股票APP陷阱，陸續被騙數千萬元後，仍未覺醒，再將中國的工廠結束後的資金全數投入，最後發覺不對勁時，已被詐騙1億6000萬元。新竹檢方積極偵辦聲押5名詐騙集團成員獲准，阿惠則奔波各地法院開庭、試圖追回款項。

法官調查，阿惠於112年起誤信臉書投資資訊，遭詐團盯上，以LINE暱稱「千興國際營業員」、群組「財謀天下」等誆稱，可參與「千興」投資APP會員購買股票投資獲利，要求依指示匯款至指定帳戶，阿惠多次面交或匯款給詐團，最多曾一次捧1000萬現金給車手，被騙數千萬元仍不知墜入陷阱。

請繼續往下閱讀...

後來詐團又以投資股票保證獲利，但須支付獲利一定比例始能出金，又佯稱「大家要清算分潤金給千興老師，要不然不會出金」等語，阿惠甚至將中國的工廠結束掉，將資金全數投入，總計達1億6000萬元。

新竹檢警據報後立即偵辦，檢察官陸續聲押5名詐團幹部獲准，並起訴多名取款車手，由於阿惠被騙時間頗長、次數與金額都很多，因此光是車手的審理，就幾乎遍佈全國各地方法院，而阿惠則忙於奔波法院，除提出刑事告訴外，也積極提附帶民事求償，累計全國各地院判給阿惠的金額，已經超過7000萬元，這也表示阿惠還有9000萬元受詐的民刑事官司要跑全國各地院。

據了解，辦案人員曾經私下問阿惠，被騙1億6000萬元鉅款的感覺是否會很痛，她只是淡淡地說「我以前買東西都沒在看價錢的，但是被騙以後，最多就是會看一下價格。」讓辦案人員充分感受到這貴婦董娘的實力與霸氣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法