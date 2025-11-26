11/26 今彩539頭獎開4注！600萬獎落桃園、台中、台南

11月26日開獎的第114000286期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

11月26日開獎的第114000286期今彩539頭獎開出4注，由桃園市八德區大同里廣福路100號1樓「富之餘彩券行」、台中市北屯區三光里北屯路295號1樓「樂穎彩券行」、台南市官田區隆本里勝利路250號1樓「旺旺來彩券行」、台南市新營區王公里中正路140之1號1樓「金中獎彩券行」開出。

第114000286期今彩539中獎號碼為「07、13、26、28、34」，頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共358注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬157注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2586注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000286期39樂合彩中獎號碼為「07、13、26、28、34」，四合共31注，每注可得21萬2500元；三合共688注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8702注中獎，每注可得1125元。

第114000286期3星彩中獎號碼為「353」，壹獎共101注中獎，每注可得5000元。

第114000286期4星彩中獎號碼為「7415」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法