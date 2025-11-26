新北殯儀館遺體冷藏室集體收賄 25公務員收1735萬起訴

新北地檢署依違反貪污治罪條例起訴殯儀館遺體冷藏室葉姓領班等25人。（資料照）

部分殯葬業者為求亡者大體進館、防腐、縫補、淨身、著裝、化妝、入殮等業務順利，涉嫌於入出館之際，以每次500元至2000元現金，向新北市殯葬管理處殯儀館遺體冷藏室葉姓領班等25名臨時或約僱人員行賄，從2015年至2023年8年多來，合計行賄金額高達1735萬元，這25人都認罪，新北地檢署依違反貪污治罪條例起訴；業者部分，涉案共40人均獲緩起訴。

檢廉調查，葉姓領班等人負責遺體洗身、化妝、著裝、大殮等工作，而新北市殯葬處冷藏室每日工作勤務班有甲班（大殮）、乙班（接屍）、丙（機動）、夜班，每班3人，其中1人為班長，另有若干專責化妝工作，葉是這些公務員中的領班。

請繼續往下閱讀...

檢廉調查，部分殯葬業者是因希望亡者大體進館、防腐、縫補、淨身、著裝、化妝、入殮等業務順利，或希望殯儀館冷藏室公務員在大體進館後，能立即代為淨身、著裝、化妝、整理儀容等原因，而以每次500元至2000元不等金額行賄。

檢廉調查，這些賄賂通常由各班班長統一保管，班長會在每日或每4日下班前，在沒有裝設監視器的休息室或其他約定地點，分給班員；從2015年至2023年1月，8年多來，業者總計行賄金額高達1735萬餘元，每名公務員收賄金額最低從3萬9千元起跳，最高則有223萬餘元。

偵辦時，這25人均自白犯罪，檢方依公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌將他們起訴，並以他們偵查中自白，若其等主動繳交全部犯罪所得時，請依法減輕其刑。

檢廉偵辦新北市殯儀館集體收賄案，也曾發現火化場席姓領班等21名公務員收賄，金額高達3053萬餘元，一審新北地院審酌這21人均認罪，全數繳回犯罪所得，除依貪污治罪條例及刑法59條減刑後，判處21人1年9月至2年不等徒刑，有20人獲得緩刑，1人因有前科未獲緩刑；上訴二審後，21人均獲緩刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法