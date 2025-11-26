逼國中生還3萬PO照揭露「5天利率10％」 彰化地下錢莊慘了

地下錢莊成員PO小明的借錢照，意外揭露借錢條件是5日利率10%。（民眾提供）

南彰化一名年僅14歲的國中生（化名小明），今年暑假疑似向地下錢莊借貸3萬元未還，對方近來開始追債，除利用網路公布「小弟弟借錢」照，還製作「借錢獎狀」張貼在街頭電線桿及反光鏡上。

成員網路逼債之舉「大翻車」，警方已展開調查，而最關鍵的「重利罪」部分，地下錢莊成員PO文露餡，「5天，利率10%」，相當於借3萬、5天就生3000元利息，1年就要還21萬9000元。

此案係地下錢莊成員利用網路PO「小弟弟借錢照」，雖然PO文只寫「本人辛苦工作，全部奉獻給○○○（小明本名）」，似在逼小明還錢，而照片中露出借錢條件，借3萬，「5天，利率10%」，小明還捺下指印。一名網友發現此關鍵，大罵「吸血鬼」、「抓去關」，再看小明一臉「稚嫩」的臉龐，網友發覺此案「不單純」，竟然借錢給尚未成年的國中生，原PO馬上刪文。網友截圖公審原PO，自證「超級豬隊友」。

環海法律事務所長廖國竣律師指出，國中生屬於「限制行為能力人」，其借貸行為必須獲得法定代理人同意才有效，若父母事後不承認，契約即屬無效。他強調，若約定利率過高，且債權人利用未成年人「急迫、輕率、無經驗」等情形放貸，就可能構成重利罪。

一名合法當鋪業者表示，他們業內普遍遵守「未滿18歲不放款」原則，即使父母陪同借款，也需嚴格審查資金用途，「若非直接用於未成年人的生活費或教育費用，借貸行為同樣可能無效」。

